شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفى صدور أى قرارات بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الوزراء، فى بيان صحفى، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إصدار رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن أسعار البنزين غير صحيحة، جملة وتفصيلا، فلم يصدر من رئيس مجلس الوزراء أى قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح.

وشدد مجلس الوزراء على جميع وسائل الإعلام ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة فى المجتمع، داعيا المجلس الأعلى للإعلام لتطبيق القانون على هذه المخالفات التى تستهدف نشر الشائعات فى أوساط الرأى العام.

وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التى يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالى فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.