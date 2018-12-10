شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات نسائية تختتم «16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء» بـ«اتكلمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة، وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيب، اليوم الأثنين، احتفالية ختامية ضمن حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف تضمنت جلسات نقاشية حول مقترحات للقانون الموحد «العنف ضد المرأة» ومشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بجامعة الدول العربية وحق العمالة غير المنتظمة بجانب ورش وعروض مســرحية تناولت الأشكال المختلفة للعنف الذى تتعرض له النساء فى حياتهن اليومية، كما ضمت الفعالية كشفا طبيا مجانيا على أمراض السكر والضغط والبصر.

وقالت هبة ونيس، استشارى النوع اﻻجتماعى بهيئة بلان، إنه أحياناً يكون العنف ضد النساء سببه قصور فى بعض القوانين التى ﻻ تعطى المرأة حقوقها.

وأضافت ونيس أن الفعاليات لهذا العام لم تغفل أهمية تنفيذ أنشطة لرفع الوعى وبناء القدرات على مستوى المجتمعات المحلية، حيث تم تنفيذ معسكرات وورش تدريبية وندوات رفع وعى وحملات إلكترونية استهدفت الشباب من الجنسين باعتبارهم صانعى التغيير وذلك فى 5 محافظات، حيث تبنت كافة فعاليات هذا العام شعارى «#مش_هنعديها» و«# اتكلمى»، للحث على التصدى للعنف ضد النساء وحث الجميع على القيام بدور فعال حيال تلك القضايا.

وعلى هامش الفعاليات شارك عدد كبير من جمعيات المجتمع المدنى بدور توعوى مثل جمعية صناع الخير، والتى قدمت خدمة الكشف الطبى المجانى للمشاركين، وكذلك نادى المرأة الأفريقية والجمعيات التى أقامت معرضا للمنتجات اليدوية والغذائية لسيدات مصريات وسوريات من المجتمعات التى تعمل بها هيئة بلان تأكيداً على دعم والتزام الهيئة بتعزيز التمكين الاقتصادى للسيدات.