شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تستعين بـ«الشباب» لتنظيم ماراثونات ترويجية لـ«100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الغرفة المركزية لمبادرة «١٠٠ مليون صحة»، اليوم الأثنين، ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة التنسيق والتعاون بين الوزارتين فى إقامة مسابقات لاختيار الشباب بالمواصفات الجسمانية المتناسقة لحث الشباب على الحفاظ على رفع اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى التنسيق بشأن تنظيم ماراثونات رياضية ترويجية فى مختلف المحافظات لحث المواطنين على المشاركة فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى المواطنين الذين تم فحصهم وصل إلى ١٥ مليونا و٥٣٣ ألف مواطن، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، منذ انطلاقها فى الأول من أكتوبر الماضى، وحتى ظهر اليوم الأثنين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إنه تم تدريب ٣٠ فريقاً طبياً، بالمعهد القومى لتدريب الأطباء من «أطباء وصيادلة وإداريين ومدخلى بيانات» للعمل فى نقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية، لافتاً إلى أن جميع المتدربين من جامعة القاهرة، وذلك للعمل بنقاط المسح بمستشفى قصر العينى، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبى يعطى المتدرب المهارات والخبرات على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس «سي»، والتدريب على أساسيات فحص الأمراض غير السارية، ومهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين، فضلاً عن التدريب على الإدخال الإلكترونى لتطبيق المسح الخاص بالمبادرة.

وأشار إلى أنه تم فحص ٢٠٤ آلاف و٧٥٢ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن، فى محافظات المرحلة الأولى التسع، مشيراً إلى أن الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالى تردد ٤٥ ألفا و٩٤ طالبا، وأسيوط ٣٧ ألفا و٩٠٠ طالب، والبحيرة ٣٧ ألفا و٢٨ طالبا، والقليوبية ٣١ ألفا و٢٠٢ طالب، والفيوم ٢٤ ألفا و٥٠ طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ ١ ديسمبر الجارى، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى إبريل المقبل.

وتابع: هناك ٣ ملايين و٣٢٢ ألفا و٣٠٦ مواطنين تم فحصهم فى محافظات المرحلة الثانية من «المبادرة الرئاسية» وذلك منذ إطلاق المبادرة، حيث تصدرت القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين مليون و١٦٤ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ٤٦٠ ألفا و٨٧٣ مواطناً، والمنوفية ٤١٢ ألفا و١١ مواطناً، وكفر الشيخ ٣٣٤ ألفا و٢٤٥ مواطنا، وبنى سويف ٢٩٦ ألف مواطن، والإسماعيلية ٢٠٨ آلاف و٢٦٩ مواطنا.

ولفت إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومى للفحص سجلتها الإسماعيلية بإجمالى ١٥٦% من المستهدفين، تليها أسوان والبحر الأحمر بـ١١٩%، مؤكدا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية فى مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة «منقطعة النظير».