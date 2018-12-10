شكرا لقرائتكم خبر عن «هنجمّلها».. مشروع تخرج طلاب إعلام أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «هنجمّلها»، أطلق طلاب كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة أسيوط حملة لتجميل شوارع المحافظة كمشروع تخرج للكلية، ليعتبر الأول من نوعه على مستوى المحافظة.

وقالت أميرة أحمد، إحدى الطالبات المشاركات فى المشروع، إن الفريق كان يهدف إلى تقديم مشروع تخرج يساهم فى تحسين الأوضاع داخل المدينة، وبالأخص تجميل المناطق الحيوية بها لتكون مثلا يحتذى به خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أنهم اختاروا أن يكون مشروع تخرجهم تجميل مدينتهم فأطلقوا حملتهم لتجول شوارع أسيوط ومراكزها بهدف التوعية البيئية وحرص على عدم إلقاء القمامة وزيادة المساحات الخضراء وزراعة أسطح المنازل، وذلك بمساعدة طلاب كلية فنون جميلة. وأوضحت أميرة أن الحملة عبارة عن فريق يطلقون عليه «green team».

وأكدت على حرص الحملة على انطلاق مبادرتهم من الجامعة باعتبارها نقطة بداية لمشروعهم فقاموا بتجميل حوائط وجدران وسلالم الجامعة، موضحة أن الحملة وجدت الكثير من الترحيب من قبل رئيس الكلية، الدكتور ناصر هاشم، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، باعتبارها فكرة جديدة ومفيدة.

وأكدت أميرة على تطوير مبادرة «هنجمّلها» حتى وصلت إلى شوارع المحافظة، وكانت نقطة البداية طريقهم من ميدان أم البطل إلى شوارع مختلفة فى المحافظة، ولم يقتصر الأمر فقط على المحافظة، بل بدأ الفريق بالنزول إلى مراكز المحافظة لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على شوارع وأهمية زراعة أسطح المنازل، بالإضافة إلى سرعة تفاعل المسؤولين إلى مبادرتهم وتقديم الدعم لهم. جاء ذلك من قبل مركز شؤون البيئة وشركات الدهانات التى توفر لهم المواد اللازمة لعملية التجميل.