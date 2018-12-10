شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد «أفريقيا 2018»: صندوق لضمان مخاطر الاستثمار.. و30 اتفاقية بـ3.5 ملياردولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد منتدى «أفريقيا 2018»، الذى انتهت فعالياته، اليوم الأثنين، الأول بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى استمر على مدار يومين، الإعلان عن 7 قرارات مهمة فى ختام المنتدى، وتوقيع 30 اتفاقية فى مجالات الاستثمار وريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية واتفاقيات التعاون الفنى بقيمة إجمالية 3.5 مليارات دولار.

وشهد المنتدى عقد يوم لرواد الأعمال وتمكين المرأة، وعدة جلسات ناقشت استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى عبر الحدود، وذلك بحضور رؤساء النيجر وسيراليون ومدغشقر، وعدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والوزراء من الدول الأفريقية.

كانت فعاليات المنتدى فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الأفريقية وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة فى القارة، كما مثّل المنتدى منبراً مواتياً لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الأفريقى متعدد الأطراف، والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء القارة، وكذلك بحث سبل تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادى، وهى العناصر التى تأتى جميعاً ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.

وأعلن الرئيس السيسى عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم للقارة والمشاركة فى تنميتها والاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة فيها، والتفاوض مع المؤسسات الدولية - الشركاء فى التنمية - لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومنها الإسراع فى الانتهاء من طريق «القاهرة - كيب تاون»، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلدانها، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية فى مصر لتنشيط الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى، وزيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.

وتضمنت توصيات المنتدى، والتى أعلنتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، وتعزيز التعاون الأفريقى فى مجالات الاستثمار مع الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار حسب أجندة القارة، وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فى تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل، بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات فى أفريقيا، والاستعانة بأدوات التطور التكنولوجى وما يشمله من ذكاء صناعى وتحول رقمى واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفها لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل، والاستمرار فى تمكين المرأة اقتصادياً من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارة، واستكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد.

وخلال المنتدى تم توقيع 30 اتفاقية، منها 19 فى اليوم الأول و11 فى اليوم الثانى، أبرزها اتفاقية مع البنك الدولى لدعم القطاع الخاص بمليار دولار، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم باستثمارات 400 مليون دولار.

كما وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 4 عقود استثمارية، منها اتفاق مع شركة التحرير للبتروكيماويات بقيمة 1.25 مليار دولار، وعقد امتياز وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وعقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة 10 كيلومترات مربعة من أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقد ترخيص تخزين بتروكيماويات على مساحة 11442 مترا مربعا بميناء غرب بورسعيد.

وبخصوص مصرف كيتشنر، تم توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وهى الاتفاقيات التى شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيعها، كما وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرتى تفاهم مع إثيوبيا وأوغندا، للتعاون فى مجال الاستثمار.

ووقع الصندوق الكويتى للتنمية 5 اتفاقيات، منها 2 مع مصر لإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، و4 محطات تحلية جديدة، واتفاقية مشروع جسر نهر مانغوكى مع مدغشقر، واتفاقية مشروع تطوير خليج كوكودى مع كوت ديفوار، واتفاقية مشروع توسعة منظومة مياه الشرب فى منطقة مانغوشى مع ملاوى، كما تم توقيع 8 اتفاقيات فى مجال ريادة الأعمال.