شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يقاضي زوجته لختانها ابنتيه: «لازم أجيب حق عيالي» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نور الدين الحفني، عامل ومقيم بمركز الوقف في قنا، إنه أقام دعوى قضائية الشهر الماضي تحمل رقم 3381 لعام 2018، ضد زوجته يتهمها بمخالفة القانون وإجراء عملية الختان لابنتيه، موضحا أنه «تأكد من رجال دين أن عملية الختان محرمة ومجرمة».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «أنا رافض مبدأ الختان، وأنا عملت 12 عامًا في السعودية، وسألت الكثير من رجال الدين، وقالوا إن العملية دي لا تحدث إلا في مصر والسودان»، متابعًا: «أعمل في السعودية لفترة تعدت 12 عاما، وتعاملت مع الكثيرين من جنسيات مختلفة من الدول الإسلامية ولا أحد منهم يقوم بختان الإناث إلا مصر والسودان، وأنه سأل علماء الدين في السعودية ومصر وأجمعوا على أن الختان غير واجب».

وتابع: «القضية تأجلت لـ24 ديسمبر ومستمر فيها، ولازم أجيب حق عيالي، وتوقع العقوبات القانونية على الأم، الأطباء قالوا إن الختان يسبب أضرارا نفسية وجسدية كبيرة على الفتيات، وعندما أخبرتني زوجتي بأنها ستقوم بختان ابنتي رفضت وحذرتها من ذلك، ولكنها قامت بختانهما، لذلك رفعت قضية عليها لعقابها».