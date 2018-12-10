شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 515 مليار جنيه تكلفة المشروعات في 4 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك خطة حقيقية لتطوير شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وخاصة في النقل الكهربائى، بتكلفة تصل لـ 54 مليار جنيه، بالتوازى مع تطوير شبكات التوزيع.

وكشف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «الحياة»، أن الدولة أنفقت 515 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات الماضية، منذ 2014 حتى الآن، على مشروعات الكهرباء، من إنتاج ونقل وتوزيع وضخ وتخزين، بخلاف تكلفة المحطة النووية بالضبعة.

وأشار إلى أن ذلك يدعم المشروعات التنموية، ورسالة قوية لاستثمار على أرض مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد استثمار دون استقرار في التغذية الكهربائية.