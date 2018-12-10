شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية النواب» تناقش تفعيل التواصل مع أفريقيا إعلاميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الاثنين، اجتماعا بحضور ممثلي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وغرفة صناعة الاعلام لمناقشة دعم الرسالة الإعلامية المصرية تجاه الشعوب الأفريقية.

وقال عبدالله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماع اللجنة، إن مواكبة الإعلام المصري للجهود المصرية لتقوية العلاقات مع دول القارة الإفريقية أمر اصبح ضرورة ملحة، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي مطلع العام المقبل.

و أضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في استعادة الدور المصري في إفريقيا، وقام بزيارات مكثفة لعدد كبير من الدول الإفريقية بهدف إعادة الروابط التاريخية والاستراتيجية مع القارة الإفريقية.

وأشار حسن إلى أن مواكبة الإعلام المصري للجهود المبذولة لاستعادة مصر لدورها في إفريقيا يتطلب افتتاح مكاتب إعلامية، ومكاتب لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الدول الإفريقية، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأوضاع في مصر، ونقل صورة حقيقية للخارج.

ولفت إلى أن الأرض مهيئة وممهدة لأن يقوم الإعلام بدوره المنشود في إفريقيا، تزامنا مع الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة لتعزيز علاقات التعاون مع القارة الإفريقية.

و أوضح ان تدعيم الرسالة الإعلامية المصرية في إفريقيا يأتى من خلال خلق مزيد من الفعاليات والندوات والاحتفالات من جانب المراكز الثقافية المصرية بهدف تبادل الأفكار والتقريب بين الشعب المصري والشعوب الإفريقية، وتضافر كل الأجهزة المعنية مع الإعلام والتنسيق بين المكاتب الثقافية والتجارية في هذا الأمر.

وأكد حسن على أن استعادة الدور الإعلامي المصري يستند على رصيد تاريخي عميق منذ ثورة 23 يوليو عام 1952، ودعم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لحركات التحرر خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى دراسة عدد كبير من طلاب الدول الإفريقية في مصر ووصولهم إلى مناصب قيادية في بلادهم، وأن ذلك الدعم الأفريقى تجلى في الوقوف خلف بطرس غالي للحصول على منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه تم تحويل مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بالهيئة الوطنية للإعلام إلى الأكاديمية الأفريقية لعلوم الإتصال والإعلام بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وسيعلن عن تفاصيله قريبا.

و أضاف أنه تم خلال هذا العام التواصل مع وزارة التخطيط بشأن هذا الموضوع، وتم وضع الهيكل التدريبي للأكاديمية وبرنامج التدريب ومجلس الأمناء الذي سيتشكل من 9 أعضاء 4 منهم من الدول الأفريقية نصفهم من الناطقين باللغة الإنجليزية والنصف الأخر من الناطقين باللغة الفرنسية والخمسة المتبقين مصريين، ويكون المجلس هو الجهة المنظمة وان الاكاديمية سيزيد عدد المشاركين فيها وكذلك التدريب.

وأوضح أن فكرة الأكاديمية جاءت بعد قرار المغرب القيام بالشئ نفسه لكن لديها تمويل كبير، وتوفر 4 أسابيع للتدريب بدلا من 3 إضافة إلى الجانب الترفيهى مما يدفع المتدربين لتفضيل المشاركة هناك.

وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت اختلافا في التدريب المقدم من قبل المركز من خلال زيادة عدد الأسابيع من 3 لـ6 أسابيع، وتغيير في أسلوب التدريب ليكون مكتوب ونسخة منه في اسطونات مدمجة، وتوفير زيارة الأماكن الترفيهية، إضافة إلى زيارة المتدربين لشيخ الأزهر وبابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والبعض منهم استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن هذا العام سيشهد تدريبهم في الرقابة الإدارية حول مكافحة الفساد في الإعلام.

وأوضح أن عدد المتدربين بمركز التدريب حاليا ارتفع لـ 3200 متدرب حتى الأن ويقدم 8 دورات كل عام بمشاركة 25 لـ 35 دولة أفريقية بواقع اثنين من كل دولة كل عام موزعين ما بين مقدمى نشرات ومذيعي برامج ومخرجين ودورتين للصحفيين وذلك باللغتين الفرنسية أو الأنجليزية، مشيرا إلى أنه يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية ويخصص له مبلغ 10 مليون جنيه سنويا تتكفل بتذاكر الطيران والإقامة وزيارة بعض الأماكن الترفيهية.

وقال إنه يتم التواصل مع من تم تدريبهم خلال السنوات الماضية والذين وصلوا لمناصب قيادية ومنهم من أصبحوا وزراء إعلام في بلادهم حيث تم لقاء العام الماضي ضم 28 من المتدربين القدامي، وكذلك انشاء صفحة رسمية وموقع لمتابعة المتدربين، مضيفا أنه يطمح أن يرتفع عدد المشاركين سنويا من 300 في السنة إلى 600 متدرب خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة الجهود الحالية بشأن أفريقيا في الإعلام المصري، تابع «سليم» أن الفترة الحالية تم التواصل مع القنوات الخاصة لعمل برامج اسبوعية من إفريقيا نفسها وليست عن افريقيا ويتم التواصل مع الدول الافريقية عبر المجلس، كما أن التليفزيون المصري لديه 3 برامج أسبوعية ثابتة عن افريقيا في قناة النيل الدولية والنيل للأخبار والفضائية المصرية، لافتا إلى وجود 64 إذاعة موجهة لإفريقيا تبث باللغات المحلية لكنها تواجه مشكلات فنية بالنسبة للإرسال.