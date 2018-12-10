شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. متحدث العاصمة الإدارية: جاهزون لاستيعاب 1.5 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الادارية، أنه سوف يتم نقل مقر الرئاسة والبرلمان فى يناير 2020 للعاصمة الإدارية ، مؤكدا فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، أنه سوف يتم نقل 51 الف موظف فى يناير 2020 كمرحلة أولى للعاصمة الادارية ويوجد 20 الف وحدة سكنية لموظفى الدولة وسوف تكون أسعار هذه الشقق فى متناول الجميع، وذكر العميد خالد الحسينى، أن العاصمة الإدارية جاهزة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن على مساحة 40 الف فدان، لافتا إلى أن كامل مشروعات العاصمة ، تتم من خلال موارد الشركة الخاصة المبنية على بيع قطع الأراضى المتاحة للمطورين.

فاز فريق بيراميدز على حرس الحدود بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تراجعات متتالية، حققها التضخم على مدار العام الجارى، ليختتم 2018 بمعدل 15.6% لشهر نوفمبر، والذى أعلن اليوم الاثنين، الموافق اليوم العاشر من آخر شهر فى العام "ديسمبر 2018"، وهو الموعد المحدد لإعلان معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء شهرياً.

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على ضرورة الاتفاق والتصالح مع الهوية الفرنسية العميقة وتناول ملف الهجرة.

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه عندما ينطلق العنف فإن الحرية تتوقف، مشيراً إلى أن هناك استياء وغضبا شعبيا.

أكد مجلس الوزراء، فى بيان صحفى، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إصدار رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن أسعار البنزين غير صحيحة، جملة وتفصيلا، فلم يصدر من رئيس مجلس الوزراء أى قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح.

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الادارية، أنه سوف يتم نقل مقر الرئاسة والبرلمان فى يناير 2020 للعاصمة الإدارية ، مؤكدا فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، أنه سوف يتم نقل 51 الف موظف فى يناير 2020 كمرحلة أولى للعاصمة الادارية ويوجد 20 الف وحدة سكنية لموظفى الدولة وسوف تكون أسعار هذه الشقق فى متناول الجميع

تنطلق من مصر فى الفترة من 10 الى 13 يناير المقبل ، بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس النسخة الأولى من المعرض العقارى الاكبر فى الشرق الاوسط " IPS " تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع وفد شركة " رانجيس" الفرنسية"، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر في مجال إنشاء وإدارة المراكز اللوجستية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.

ية والتي أعدتها وزارة الزراعة تنفيذاً للتكليفات التي أصدرها رئيس الوزراء 11 نوفمبر 2018 بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات وخــلال الاجتماع عرَض الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أهم عناصر الخريطة التي تم إعدادها، والتي تضمنت بيانات عن المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والحيوية على مدار السنوات الخمس الماضية، ومتوسط الكميات التي تنتجها مصر من كل محصول ونسبة تحقيقها للاكتفاء الذاتي، والفترات التي تمثل فجوات في الإنتاج خلال العام، بالإضافة إلى متوسط الأسعار العالمية لتلك السلع على مدار العام من أهم الدول المنتجة والمُصدّرة.

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسته التى انعقدت اليوم الاثنين، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وتم إرسالهما إلى مجلس النواب؛ لاتخاذ شئونه حيالهما واستكمال إجراءات الاستصدار.

. التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيدة كريستين نيلسون ، وزير الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حالياً.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، بالإنفوجراف رصد 7 شائعات إنتشرت في 4 ايام في الفترة من 6-10 ديسمبر الجارى .

قالت وزارة الخارجية ، أن الاحتفال فى العاشر من ديسمبر باليوم العالمى لحقوق الإنسان، يؤكد أن القيم الإنسانية السامية التى أقرتها دول العالم قبل سبعين عاماً فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لازالت سارية فى عالمنا اليوم، مؤكدا أنها صارت أكثر صلة بواقع المجتمعات الإنسانية الراهن من أى وقت مضى. ولازال الإعلان العالمى والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكلون معاً المرجعية للحقوق المتعارف عليها دولياً، استناداً إلى مبدأى المساواة وعدم التمييز اللذين يمثلان ركيزة أية جهود لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى افريقيا 2018، والتى تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التى تم إطلاقها عام 2014.