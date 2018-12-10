شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: فرنسا فى لحظة تاريخية وسننجح بالحوار والالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على ضرورة الاتفاق والتصالح مع الهوية الفرنسية العميقة وتناول ملف الهجرة.

وذكر خلال كلمة له، أن التغييرات العميقة تحتاج للتفكير عميق وتفرض خطابا عميقا لا سابق له، وهذا الحوار يجب أن يجرى فى كل المؤسسات الفرنسية.

وأوضح أنه سيقوم بعملية التنسيق وسيستقبل كل الآراء، وهذا الحوار يجب أن يجرى فى الميدان على الأرض ومن الطبيعى أن يقوم المواطنون بذلك، لافتًا إلى أنه سيستقبل رؤساء البلديات الفرنسية فى كل لإعادة وضع أساس وعقد جديد لفرنسا.

وواصل: "فرنسا فى لحظات تاريخية ومن خلال الحوار والالتزام سننجح، وسأعود للحديث إليكم، وأعطيكم النتائج وهمى وصراعى الأول من أجلكم ومعركتى الأساسية من أجل فرنسا".