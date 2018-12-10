شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون عن احتجاجات "السترات الصفراء": عندما ينطلق العنف فالحرية تتوقف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه عندما ينطلق العنف فإن الحرية تتوقف، مشيراً إلى أن هناك استياء وغضبا شعبيا.
وأضاف "ماكرون"، خلال كلمة له، أنه أعطى الأوامر للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، موضحاً أن المتقاعدين يحصلون على أجور متواضعة لذلك غضبوا.
وتابع الرئيس الفرنسى: "أربعون عاماً من عدم الارتياح سادت وسط فئات عدة"، مردفا: "نتحمل المسئولية خلال عام ونصف لم نقدم خلالها حلولاً".
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