شكرا لقرائتكم خبر عن قذائف عصام الحضرى على الأهلى والزمالك غدا فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها بدء مصر خطة جديدة للتعاون مع البنك الآسيوى فى استثمارات البنية التحتية، إضافة إلى أجرأ حوار مع الحارس الأسطورى عصام الحضرى.





واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا..مصر تبدأ خطة جديدة للتعاون مع البنك الآسيوى فى استثمارات البنية التحتية.. الرئيس يلتقى رئيس البنك الآسيوى ويشيد بقيام البنك باعتماد مصر أول دولة عمليات غير إقليمية به.. و"ليكون" يعلن اعتزام البنك توسيع عملياته فى مصر والقارة السمراء

قذائف هجوم عصام الحضرى على الأحمر والأبيض فى حوار ”الخليج 365”: اللعب للزمالك لن يضيف لى شيئاً.. وحققت أحلاماً أكبر من العودة للأهلى.. الدورى فى مصر "عشوائى ومصالح".. وكوبر كان يشك أننى أتعاطى منشطات.. ونعم أعشق المال و"كلنا بنموت فى الفلوس مش أنا لوحدى".. حسن شحاتة "وش السعد".. وسباب الجماهير لوالدتى سبب أزمتى فى الإسماعيلى.. وسأعمل مديراً فنياً أو إعلامياً





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