شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..اختيار وزارة السياحة لرئاسة لجنة تطوير الاستراتيجية العربية للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست اليوم الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، فعاليات اجتماع الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزارى العربى للسياحة المنعقد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

و بدأ الاجتماع بمراسم تسليم رئاسة المجلس من رولا معايعة ، وزيرة سياحة دولة فلسطين رئيسة الدورة السابقة للمجلس الوزارى العربى للسياحة ، للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة رئيسة الدورة الحالية للمجلس الوزارى العربى للسياحة.

وأكدت رولا معايعة ، فى كلمتها على دور المجلس فى تعظيم مساهمة قطاع السياحة فى تنمية مستدامة شاملة لكافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وخاصة فى ظل المتغيرات التى تجعله يقع على عاتقه مسئولية كبيرة لدفع حركة السياحة إلى الأمام ، مشيرة أن إلى التقدم الكبير الذى أحرزته العديد من الدول العربية فى مجال السياحة حيث تشير العديد من الإحصاءات إلى نمو قطاع السياحة نموا ملحوظا خلال العام الماضى.

ومن جانبه أعرب سلطان بن سلمان ، رئيس الهيئة العامة للسياحة بالمملكة العربية السعودية ،عن اعتزازه بالحضارة المصرية والعربية، وقال ان العالم العربي يقدم تجربة سياحية متنوعة تضم العديد من الأنماط السياحية، كالسياحة الثقافية والتعليمية،، موضحا أن مصر راءدة فى العديد من المجالات السياحية.

وقدم الشكر لوزيرة السياحة الفلسطينية على جهدها فى رئاسة الجلسة السابقة ، متمنيا التوفيق للدكتورة رانيا المشاط ، فى مهمتها فى رئاسة الدورة الحالية للمجلس ودورها فى مجال الجامعة العربية واتمام هكيلة قطاع السياحة المصرية وتحقيق النظرة الجديدة للسياحة فى مصر، وتمنى لمصر كل الخير والتطور ، ووجه الشكر للدكتور هشام زعزوع ، السياحة الأسبق على ما قام به من مجهودات لدعم صناعة السياحة والاستراتيجية العربية للتنمية السياحية، مشيرا إلى ضرورة تطوير هذه الاستراتيجية لتفيد الاجيال القادمة.

وقدم مقترح برئاسة مصر ممثلة فى الدكتورة رانيا المشاط ،وزيرة السياحة للجنة عربية لمراجعة وتطوير وتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة ، ورفع توصياتها فى هذا الشأن للمجلس خلال ثلاثة أشهر.طرح الاستراتيجية العربية للسياحة ، ورفع توصياتها فى هذا الشأن للمجلس خلال ثلاثة أشهر، واثني علي المنهجية المقدمة فى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى حيث أنها مواكبة للتطور والتحديث الذي يشهده القطاع دولياً، مؤكدا على أهمية استفادة الدول العربية من تجربة مصر وخطتها للإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة بهذه الدول.

وقد ألقت الدكتورة رانيا المشاط ، الكلمة الافتتاحية لاجتماع الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزارى العربى للسياحة لاجتماع المجلس الوزارى، رحبت خلالها سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة بالمملكة العربية السعودية، و وزراء السياحة العرب والسفراء ، ورؤساء المنظمات والوفود العربية المشاركة بالمجلس، موجهة الشكر للدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنواوچيا والنقل البحري على حسن الاستضافة لانعقاد الدورة الحالية للمجلس ، وأعربت عن سعادتها برئاسة فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، مشيرة إلى أنها تعتبر أولى دورات المجلس التي تشارك فيها كوزيرة السياحة لجمهورية مصر العربية.

ووجهت الوزيرة الشكر والتقدير للدكتورة رولا معايعة ، وزيرة السياحة والآثار بدولة فلسطين على كل الجهود التي بذلتها خلال رئاستها للدورة العشرين من المجلس لتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكدة على أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الوزارى العربى للسياحة تحت مظلة جامعة الدول العربية فى العمل على تنمية التعاون العربى المشترك و تفعيل عدد من الأهداف السامية التى تسعى لتحقيق مزيد من الرخاء للدول العربية وتنمية قطاع السياحة فى الدول العربية لتعظيم مساهمته فى التنمية المستدامة الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب العمل على تنمية حركة السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط ، أن قطاع السياحة أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى، فهو يعتبر صناعة مؤثرة في اقتصاديات الدول، لما لها من أهمية وتشابكات مع الصناعات الأخرى، مستعرضة آخر الإحصاءات الصادرة عن المجلس الدولي للسياحة والسفر عن مساهمة قطاع السياحة فى الناتج المحلى الاجمالى العالمى ومعدل التشغيل وخلق فرص عمل، وفى الاستثمار فى رأس المال العالمى.

وأكدت الوزيرة ، على أن السياحة المصرية قد استطاعت -أن تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لاستعادة معدلاتها الطبيعية مشيرودة الى تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سواء في عام 2017 أو الأشهر المنصرمة من العام الحالي 2018، لافتة إلى أن السياحة المصرية تخطت العديد من العقبات والتحديات التى جعلتها أكثر صلابة ، مشيرة إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بأسرها لصناعة السياحة إيمانا منها بأهميتها، حيث تمثل 20% من إجمالى الناتج المحلى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، على أن جمهورية مصر العربية هي بيت العرب و هي دائما تفتح ذراعيها لأشقائها، مشيرة إلى أهمية السياحة العربية بالنسبة لمصر، مشيرة الى أن خطة العمل المقبلة لتطوير استراتيجية السياحة العربية يستلزم التعاون بين كافة الدول العربية ، والاستعانة بالتكولوجيا الرقمية تماشيا مع المتغيرات المتلاحقة والاتجاهات الحديثة والمتطورة فى صناعة السياحة عالميا.

واستعزضت الوزيرة ،خلال جلسة استعراض برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والذى عكفت الوزارة على اعداده وتنفيذه من يناير الماضى منذ توليها حقيبة وزارة السياحة لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، موضحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير ا قد يكون لباقى الدول العربية للاستفادة منه. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم خلال جلسة استعراض برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والذى عكفت الوزارة على اعداده وتنفيذه من يناير الماضى منذ توليها حقيبة وزارة السياحة لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط ، إلى أهمية وثيقة الرؤية المقترحة من المملكة العربية السعودية والتي قدمها الأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، والخاصة بإيجاد آلية لتعزيز التعاون المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، والتي سيتم مناقشتها غدا في الاجتماع المشترك لمعالي وزراء السياحة والثقافة العرب ، مضيفة أن الوطن العربي غني بموارده الثقافية والتراثية وبمقوماته السياحية الفريدة التي حاباه الله بها، مؤكدة على أن التلاقي بين قطاعي الثقافة والسياحة وربطهما ببعض أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الموروثات الحضارية و تعزيز الهوية الثقافية وتنمية المجتمعات.

واختتمت الوزيرة كلمتها باستعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة ، والتي من بينها تفعيل وتحديث منظومة المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة،و أهمية التنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة بالمنطقة العربية فى زيادة تنافسية القطاع،ودور حاضنات الاعمال للمشاريع السياحية ، كما اشارت الى اهمية رفع كفاءة العنصر البسري في قطاع السياحة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، أنه فيما يتعلق ببند التنمية المستدامة 2030، أشارت الوزيرة الى أن مصر تتبنى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة، من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، وأن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنمية السياحة الخضراء وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة وهو ما يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتم خلال الدورة ، تكريم الدكتور طالب الرفاعى لدوره فى خدمة السياحة العالمية وتطوير صناعة السياحة بالدول العربية ، كما تم إجراء جولة داخل الأكاديمية تم خلالها عرض فيم وثائقي عن دور الأكاديمية فى تخريج دفعات متميزة من الخريجين.

وقد بدأت فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزارى العربى بطابور عرض على شرف وزراء السياحة فى الدول العربية، وقام خلالها الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتقديم بعض الهدايا التذكارية لكل من الأمير سلطان بن سلمان ، رئيس الهيئة العامة للسياحة بالمملكة العربية السعودية ، و رولا معايعة ، وزيرة السياحة بدولة فلسطين ورئيسة الدورة السابقة للمجلس الوزارى العربى للسياحة ، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ورئيسة الدورة الحالية للمجلس الوزارى العربى للسياحة.