شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تنتهى من إعداد الصورة الرئيسة للعلماء المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الدولة للهجرة من إعداد الصورة الرئيسية لمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم المرتقب عقده بالغردقة 17 ديسمبر الجارى ،ويضم علماء مصر بالخارج المرتقب مشاركتهم بالمؤتمر . ومن المقرر أن يشارك 30 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر في الخارج بمجال التعليم، في فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، والذي يبدأ في 17 ديسمبر الجاري بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر ويستمر لمدة يومين ، ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم في مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمي يساهم في بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

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