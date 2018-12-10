شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق حملة "مكارم الأخلاق" للتعريف بأخلاق نبى الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الاثنين حملة "مكارم الأخلاق" للتعريف بأخلاق نبى الإسلام محمد - صلى الله عليه وسلم - ورحمته وتسامحه وكون رسالته رحمة للعالمين، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التى أضرت بصورة الإسلام وأساءت إلى صورة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وتستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المقبل، بحيث يتم تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للحديث عن القيم والأخلاق الإنسانية بجميع دروس القافلة ودروس الواعظات.

وتيسيرًا على الأئمة والواعظات قررت وزارة الأوقاف نشر الموضوعات مكتوبةً فى مجلة "منبر الإسلام" التى تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهى حاليا مع الباعة "توزيع الأخبار" متضمنة هذه الموضوعات، كما يتم نشر كل موضوع على حدة فى الأسبوع المقرر له على موقع الوزارة.

وحددت الأوقاف موضوعات الحملة لشهر ربيع الآخر هى:

– الاثنين الأول بتاريخ 3 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 10 / 12 / 2018م بعنوان: (حسن الخلق).

–الاثنين الثانى بتاريخ 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 17/ 12 /2018 م بعنوان: (الصدق).

–الاثنين الثالث بتاريخ 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 / 12 / 2018م بعنــوان: (الأمانة).

–الاثنين الرابع بتاريخ 24 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 31 / 12 / 2018م بعنوان: (الوفاء بالعهد).