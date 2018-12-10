بالصور.. محمد سلماوي: نجيب محفوظ كان ثوريًا قويًا ولم يكن جبانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- كريم أحمد:

قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، إن نجيب محفوظ كان صلبًا قويًا لم يكن جبانًا أو مهادنًا للسلطة كما قيل عنه، ورغم أنه لم يشارك يومًا في مظاهرة إلا أنه كان ثوريًا وقويًا وصاحب موقف في أعماله.

وأضاف "سلماوي"- خلال لقائه بمكتبة ديوان، مساء اليوم الاثنين: "رب جملة في رواية تهز أركان نظام سياسي، أكثر من المظاهرات، وإذا كان النضال بالمظاهرات فمن سيكتب ونجيب محفوظ اختار سلاحه الذي يملكه وهو الكتابة ولم يتهاون يوما في ذلك على الإطلاق".

وتابع سلماوي: "لم تكن الناقدة التي وصفت محفوظ بأنه جبان هي الأولى وكان قبلها يقول بعض النقاد أنه يهادن السلطة، وهذا أيضا أمر غير صحيح، ولكنه كان ذوق ومؤدب ويرد بقوة وبأدب في نفس الوقت، وكان أحد البوابين ونحن نمر في وسط البلد يحييه فيعود ويسلم عليه يدا بيد وعندما عاتبته بأننا سنتأخر على لقاء المسئولين عن نوبل قال هؤلاء البسطاء هم من منحوني نوبل".