البرلمان يوافق على إصدار الحكومة للائحة قانون المحال بعد ٣ أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب- خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة السادسة من مواد الإصدار من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة.

وتنص المادة السادسة على: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه من الوزارات المختصة كل فى حدود اختصاصه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".

ووافق البرلمان على المادة السابعة الخاصة بالنشر وتنص علي: "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".