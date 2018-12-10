"تغريم بوسي وكشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة عاطل اقتحم كنيسة مارجرجس بعين شمس

قررت محكمة جنح عين نيابة شمس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عاطل متهم باقتحام كنيسة مارجرجس وإصابة 3 من أفراد الأمن، لجلسة 25 ديسمبر المقبل.

وأمرت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، وبإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الأسبوع الماضي، بإحالة عاطل، 21 سنة، لمحكمة الجنح في واقعة اقتحامه لكنيسة مارجرجس بعين شمس، واعتدائه على 3 أفراد أمن بالكنيسة مستخدمًا آلة حادة.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني، التي أكدت أن المتهم مصاب بهوس ديني، وأن الحادث جنائي وليس إرهابياً، وأن المتهم لا ينتمي لأي جماعة إرهابية.

ضبط 60 طربة حشيش بحوزة عاطل في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة- في المواد المخدرة على نطاق واسع، متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبط المتهم، مستقلاً سيارة بالقرب من مسكنه، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وباعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع واستخدامه للسيارة والهاتف المحمول في عملية النقل والترويج

الجنح تقضي بتغريم المطربة بوسي نصف مليون جنيه في 11 قضية "شيك بدون رصيد"

قضت محكمة مستأنف النزهة، اليوم الإثنين، بقبول المعارضة المقدمة من المطربة بوسي وإلغاء حبسها وتغريمها نصف مليون جنيه بقضية "شيكات بدون رصيد".

كانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار أحمد بهجت، قضت في وقت سابق بحبس بوسي 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

النائب العام يحيل المتهمين في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك" للمحاكمة الجنائية

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بطلب وأخد مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وهم (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للاستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت)، وثلاثة وسطاء وهم (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك)؛ والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة؛ طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجستيك للاسترداد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه، ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيهًا، وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف ومائه جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.

"الجنايات" تحبس 7 ضباط بقسم الهرم في تعذيب محتجز.. وضبط وإحضار لآخر

قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار محمد نصر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت لجلسة 14 يناير، لسماع الشهود.

وأمرت المحكمة بحبس 7 ضباط على ذمة القضية، وضبط وإحضار النقيب "هاني. ع".

والمتهمون فى القضية هم "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

ألقوا جثته في النيل.. النيابة تحقق مع 7 متهمين بقتل شاب في المعادي

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفي بركات، اليوم الإثنين، التحقيق مع 7 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته في النيل.

وصرحت النيابة أمس الأحد، بتشريح جثة الضحية لبيان ملابسات الحادث وظروف وأمرت بدفنه.

كان الأهالي عثروا بمنطقة المعادي على جثة شاب طافية على حافة نهر النيل بالقرب من منطقة طره، تم إخطار رجال مباحث قسم شرطة المعادي.

ودلت التحريات على نشوب مشاجرة بشارع مصر حلوان الزراعي بسبب محاوله المجني عليه سرقة سيارة ملاكي إلا أن 7 شباب من أهالي المنطقة أمسكوا به وضربوه حتى الموت وألقوا جثته بالنيل.

نقيب المحامين يلتمس براءة متهمي الذكري الثالثة للثورة: "مفيش جريمة"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الاستماع لمرافعة دفاع 120 متهمًا في إعادة اجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

والتمس سامح عاشور نقيب المحامين، براءة المتهمين جنائيًا واحتياطيا، تأسيسا على انتفاء أركان جريمة التجمهر، مشيرا إلى أنه في وقائع التظاهر، يتم تحذير المتظاهرين من قبل شخص يرتدي الزي الميري، ومن ثم يتم استعمال المياه لتفريقهم، ومن ثم استخدام القنابل وهكذا، وعقب ذلك يتم القبض على المتواجدين بتلك التهمة.

"مات من الضرب".. أمن القاهرة يكشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل، حيث تبين اعتداء عدد من الأشخاص عليه عقب ضبطه أثناء محاولته سرقة سيارة بمنطقة المعادي، واعتدوا عليه حتى وفاته، وعقب ذلك ألقوا بجثته في نهر النيل.

كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول بنهر النيل أمام أحد المصانع الكائنة بدائرة القسم، في العقد الثالث، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة.

ومن خلال التحريات، أمكن تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه "كمال. خ. م" 16 سنة عاطل، كما تبين قيام "عبد الجليل. ش. ع" 55 سنة، حارس خصوصي، بالإمساك بالمجني عليه أثناء شروعه في سرقة سيارة ربع نقل ملك سائق، أثناء توقفها بشارع مصر حلوان الزراعي، إثر ذلك تجمع بعض الأهالي وتعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، واصطحابه إلى شاطئ نهر النيل وإلقائه.

القبض على 25 عنصرا إجراميا وتنفيذ 751 حكما في البدرشين

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت فرض السيطرة الأمنية وضبط تجار السلاح والمخدرات بمركز البدرشين.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة التي قادها العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث العياط والبدرشين، عن ضبط 6 قطع أسلحة نارية و85 طلقة مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 751 حكما قضائيا بينها 5 بالسجن المؤبد.

وتمكنت الحملة بمشاركة العميد خالد فهمي، مأمور قسم شرطة البدرشين، من ضبط 15 من العناصر الخطرة و9 مسجلي خطر ومراقب هارب و4 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار.