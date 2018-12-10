أخبار مصر | حافظ أبوسعدة: اعتذرت عن عضوية "قومي الإخوان" ومازلت أطالب بوزارة لحقوق الإنسان (حوار)

كيف ترى الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون بالخارج؟ وكيف تتعاملون معه وماذا عن مقتل الطبيب المصري في السعودية؟

بالطبع زاد الأمر عن حده، وذلك نظرًا أن لدينا أعداد كبيرة بالخارج، فبحسب الإحصائيات الأخيرة بلغ عدد المصريين بالخارج نحو ٨ مليون مواطن مصري سواء مهاجرين أو مقيمين بالخارج أو يعملون، وهم يشكلون إحدى أهم مصادر الدخل القومي الثابت لمصر، ونحن نتحدث عن نحو ١٧ او ١٨ مليار في السنة من تحويلات المصريين بالخارج، ولذلك يستحقوا أن نضع آليات لحمايتهم بالخارج، وبالتالي قدمت اقتراحًا منذ مدة بأن يكون هناك عملية اشتراكية بين وزارة الداخلية ووزراء الخارجية والهجرة للتحرك السريع في حالة تعرض المصريين بالخارج لأي انتهاك.



أما عن مقتل الطبيب المصري في السعودية، فتابع المجلس مع وزارة الهجرة الإجراءات وتطورات ما يحدث، وفي الحقيقة أن الوزارة قامت بدور هام في هذه القضية، وتحركت بشكل سريع مع القنصلية المصرية، وقاموا بتوفير محامي لمتابعة الأوضاع، فطالما هناك جهة رسمية تتابع الوضع، فالمجلس يترك الأمر لها، وذلك نظرًا أنها تمتلك القدرة على التعامل والتواصل بشكل أسرع.

