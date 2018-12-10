أخبار مصر | "الخارجية": مصر ملتزمة بمواصلة مسيرتها الجادة للارتقاء بحقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخارجية": مصر ملتزمة بمواصلة مسيرتها الجادة للارتقاء بحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية، إن التزام مصر بمواصلة مسيرتها الجادة نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان نابع من التزام الدولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، وبموجب دستورها، وستواصل مصر رغم ما تواجهه من تحديات سعيها لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز وسيادة القانون.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاحتفال في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد أن القيم الإنسانية السامية التي أقرتها دول العالم قبل سبعين عاماً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما زالت سارية في عالمنا اليوم، بل إنها صارت أكثر صلة بواقع المجتمعات الإنسانية الراهن من أي وقت مضى.

وأوضحت الوزارة أن ما زال الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكلون معاً المرجعية للحقوق المتعارف عليها دولياً، استناداً إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يمثلان ركيزة أي جهود لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية.

وتابعت الوزارة: "لقد جاء دستور 2014 ليرسى أحكاماً غير مسبوقة في التاريخ الدستوري المصري لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما تم البناء عليه خلال عام 2018 باعتباره عاماً لمتحدي الإعاقة، وذلك بعدما تم تخصيص العامين السابقين للشباب والمرأة، كما شرعت الحكومة في إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، فضلاً عن إنشاء لجنة عليا دائمة تتولى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان".