أخبار مصر | الخارجية تضيء مبناها احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية تضيء مبناها احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أضاءت وزارة الخارجية، مبناها، احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان ومرور ٧٠ عام على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، هو وثيقة تاريخية، يحتفل العالم بصدورها، يوم 10 ديسمبر من كل عام.
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