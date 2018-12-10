شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سلامة الغذاء»: رخص سعر ساندوتش الكبدة مؤشر لعدم صلاحية تلك اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن «رخص سعر ساندوتش الكبدة مؤشر لعدم صلاحية تلك اللحوم».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «سندوتشات الكبدة هي كل كيلو كبدة عليه 12 كيلو بصل، ونحن لا نأكل كبدة ولكن سندوتشات بصل متشوح عليها كبدة».

وتابع: «نحتاج لنوع من الرقابة على أغذية الشوارع، وهناك عربيات بها مواصفات أفضل بكثير من العربات في المناطق الشعبية، والأجهزة الرقابية تقوم بواجبها ولكن المستهلك لوحده من سيستطيع إنجاح سلامة الغذاء».