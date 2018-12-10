شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولي ويبحث مع المحافظ خطة تطوير شاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، مطار أسوان الدولي، رافقه خلال الزيارة الطيار طارق فوزى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان في استقبالهما اللواء احمد ابراهيم محافظ أسوان والطيار باسل بيومى مدير المطار.

جاءت الزيارة في إطار سلسلة الجولات الميدانية لوزير الطيران لجميع المطارات المصرية، والوقوف على آخر الملاحظات والتكليفات التي أعطاها في الجولات السابقة للمطار من تحسين الخدمات المقدمة للركاب والاستعداد التام لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمدينة أسوان.

وخلال الزيارة تفقد الوزير صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب، حيث إطمأن على انتظام حركة التشغيل وسير العمل والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار.

كما ناقش الوزير والمحافظ خطة تطوير شاملة للمطار من الداخل والخارج بالتعاون بين الجانبين، بالشكل الذي يليق بالمكانة التاريخية والحضارية للمدينة من عمل بوابة حضارية لمطار أسوان على الطريق بين مدينة أسوان والمطار، بالإضافة إلى توفير التأمينات الكاملة للمطارمن كهرباء ومياة وتجهيز الصالات لأستقبال الوفود على أحدث مستوى بما يتناسب مع الاحداث والمؤتمرات القادمة، وذلك في ضوء اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مدينة أسوان «عاصمة إفريقيا للشباب» في منتدى شباب العالم وأن تُعقد المؤتمرات والمنتديات في هذه المدينة ذات الحضارة العريقة.