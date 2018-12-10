شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض خريطة المنتجات والسلع الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الاثنين، مع وزيري التموين الدكتور على المصيلحي، والزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، الخريطة الزمنية للمنتجات والسلع الزراعية والتي أعدتها وزارة الزراعة، تنفيذاً للتكليفات التي أصدرها رئيس الوزراء في 11 نوفمبر 2018 بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، لمتابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية، من خلال البيانات الدقيقة التي ستوفرها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية في مصر.

وخلال الاجتماع عرَض الدكتور عز الدين أبوستيت، أهم عناصر الخريطة التي تم إعدادها، والتي تضمنت بيانات عن المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية والحيوية على مدار السنوات الخمس الماضية، ومتوسط الكميات التي تنتجها مصر من كل محصول ونسبة تحقيقها للاكتفاء الذاتي، والفترات التي تمثل فجوات في الإنتاج خلال العام، بالإضافة إلى متوسط الأسعار العالمية لتلك السلع على مدار العام من أهم الدول المنتجة والمُصدّرة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إن الخطة تضمنت عدداً من التوصيات حول كيفية الاستفادة مما ورد بالخريطة من معلومات وبيانات.

وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بأن يتم عقد اجتماع قريبا للجنة التنسيقية للأمن الغذائي لتحويل ما ورد بالخطة من بيانات ومعلومات إلى خطة عمل تتضمن إجراءات محددة تتعلق بكل محصول استراتيجي، وأن يتم عرض خطة العمل المقترحة على رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن.