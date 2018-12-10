شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان محمود القلعاوي.. والجنازة ظهر الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الفنان محمود القلعاوي، منذ قليل، عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: «توفي إلى رحمة الله الفنان محمود القلعاوي والجنازة غدًا الثلاثاء ظهرًا بمسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي هليوبوليس مصر الجديدة».

والراحل ينتمي لأسرة فنية، فوالده هو الفنان عبدالحليم القلعاوي، وشقيقته الفنانة إحسان القلعاوي، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1964، وعمل بهيئة المسرح.

بدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي عبر المسرح، قبل أن يتجه إلى السينما عام 1971 بفيلم «لعنة امرأة»، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعماله «علي بيه مظهر» و«الجوكر» و«العذراء والشعر الأبيض».