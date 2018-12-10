شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس الوزراء، في بيان صحفى، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.

وشدد مجلس الوزراء على جميع وسائل الاعلام ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع، داعيًا المجلس الأعلى للإعلام لتطبيق القانون على هذه المخالفات التي تستهدف نشر الشائعات في أوساط الرأي العام.

وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالى فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.