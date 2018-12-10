شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توضح حقيقة إجبار طلاب الدبلومات على إعادة تسليم التابلت (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس الوزراء، في بيان صحفى، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إجبار طلاب الدبلومات على إعادة تسليم التابلت بعد انتهاء العام الدراسي.

وشدد مجلس الوزراء على جميع وسائل الاعلام ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع، داعيًا المجلس الأعلى للإعلام لتطبيق القانون على هذه المخالفات التي تستهدف نشر الشائعات في أوساط الرأي العام.

وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالى فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إجبار طلاب الدبلومات على إعادة تسليم التابلت بعد انتهاء العام الدراسي، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة التلعيم أنها لم تبدأ تسليم أجهزة التابلت لأي طالب سواء من الدبلومات الفنية أو غيرها حتى الآن، مُوضحًة أن الطالب سوف يتسلم التابلت ويظل بحوزته طوال الثلاث سنوات للاستفادة منه في الدراسة،ثم يصبح ملكاًله ولا تسترده الوزارة،مُشيرةً إلى أن التابلت مدفوع التكاليف من قبل الدولة ويعد هدية مجانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبنائه من طلاب الثانوية العامة والفنية في النظام الجديد، واصفة كل يتردد من أنباء حول هذا الشأن بشائعات تستهدف النيل من جهود الوزارة في عملية تطوير التعليم

و شددت الوزارة على أن هناك ضوابط جادة للتعامل مع التابلت للحفاظ عليه، وأنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، ففي حالة قيام الطالب بكسره أو إتلافه أو الإهمال به سيكون مسؤولاً بشكل كامل عن إصلاحه. .

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن نظام استخدام “التابلت” الجديد يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، وبدون ضغوط نفسية من أي نوع، مُشيرةً إلى أن عملية وضع وتصحيح الامتحانات ستكون من خلال بنك الأسئلة المركزي، دون تدخل عنصر بشري به.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعيتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).