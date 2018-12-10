شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقي وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها، الذي يزور مصر حالياً.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون الأمنى وتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم العابرة للدول على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك بين البلدين.

من جانبها، أكدت وزيرة الأمن الداخلى الامريكى على عمق العلاقات المصرية الأمريكية ومستوى التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.