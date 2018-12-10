شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث العاصمة الادارية " : نقل 51 ألف موظف يناير 2020 للمشروع الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الادارية، أنه سوف يتم نقل مقر الرئاسة والبرلمان فى يناير 2020 للعاصمة الإدارية ، مؤكدا فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، أنه سوف يتم نقل 51 الف موظف فى يناير 2020 كمرحلة أولى للعاصمة الادارية ويوجد 20 الف وحدة سكنية لموظفى الدولة وسوف تكون أسعار هذه الشقق فى متناول الجميع

وذكر العميد خالد الحسينى، أن العاصمة الإدارية جاهزة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن على مساحة 40 الف فدان، لافتا إلى أن كامل مشروعات العاصمة ، تتم من خلال موارد الشركة الخاصة المبنية على بيع قطع الأراضى المتاحة للمطورين.