شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شركة مصرية وعربية وأوربية عقارية تتنافس فى النسخة الأولى لـ " IPS مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق من مصر فى الفترة من 10 الى 13 يناير المقبل ، بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس النسخة الأولى من المعرض العقارى الاكبر فى الشرق الاوسط " IPS " تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى .

وينعقد " IPS" للمرة الأولى خارج دبى منذ أطلاق أول نسخة فى 2001 ، وينظم " IPS مصر " شركتا الاستراتيجي الإماراتية للمعارض والمؤتمرات و MREC للخدمات العقارية المتكاملة ، عقب توقيعهم تحالفا استراتيجيا لتنظيم عدد من الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى سيكون IPS مصر " أول ثمار التحالف .

وتم رصد ميزانية تتخطى الـ 14 مليون جنيه للدعاية والاعلان للمعرض ، الذى يشارك به باقة من كبار شركات التطوير العقارى بمصر والإمارات وعدد من الدول العربية الشقيقية ومن أوروبا ويتجاوز عدد الشركات المتواجدة 30 شركة ، ويعقد على هامش المعرض مؤتمراً لتسليط الضوء على الفرص الإستثمارية فى مصرومناقشة اخر مستجدات القطاع وفرص التعاون بين المستثمرين العرب وذلك بحضور كبار المسئولين الحكوميين وصناع القرار والمطورين والخبراء من مصر ودبى .

وأكد داوود الشيزاوى ، الرئيس التنفيذى لشركة الإستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، أن اختيار مصر لإطلاق أول نسخة من معرض IPS خارج دبى بعد أكثر من 17 عاماً ، له دلالة كبرى وهى قوة السوق المصرى وثقة رؤوس الأموال وكذلك عمق العلاقات بين الدولتين و الدول العربية الاشقاء ، مشيرا الى أن المعرض من المتوقع له تحقيق اقبال ضخم وجذب رؤوس أموال من مختلف الدول العالم ، مشيراً الى ابداء شركات عالمية رغبتها واهتمامها بالتواجد بمعرض IPS مصر ، موضحا أن " IPS " ينعقد سنويا فى دبى وتم اطلاق 15 نسخة منه حتى الان ويشهد حضور ومشاركة 20 الى 30 جنسية من مختلف دول العالم .

وأضاف وليد فرغل ، المدير العام لشركة الإستراتيجي ، أن مساحة العرض الإجمالية لمعرض IPS مصر من المتوقع أن تتخطى الـ 10 آلآف متر مربع وسيشارك بالمعرض شركات مصرية واماراتية وسعودية وأردنية واوروبية ، موضحا أن الشركة تعتزم اطلاق نسخ من المعرض بالمملكة العربية السعودية وتحديداً فى جدة والرياض والدمام وذلك بعد انتهاء فعاليات معرض مصر و سوف ينطلق معرض IPS جدة فى 17 يناير المقبل. ويتم تأسيس قاعدة عالمية تشمل دول الخليج وفرنسا وانجلترا وامريكا .

وشدد فرغل ، على أن مصر تمتلك سوقاً عقارياً واعداً ملىء بالفرص الاستثمارية والطلب الحقيقى من قبل رؤؤس الأموال العربية والإجنبية ، وسيسهم اطلاق معرض كبير فى دعم التعاون بين مختلف الاستثمارات العربية وتعزيز علاقات الود والتعاون بين الدول الاشقاء ، كما سيتم إتاحة فرص للشركات المصرية فى الترويج لمنتجاتها وتحقيق أهدافها وخطة الحكومة لتصدير العقار .

فيما أوضح محمود عبد الحليم ،رئيس مجلس إدارة شركة MREC للخدمات العقارية المتكاملة ، أن نجاح المشاركة الأولى والفعالة بين الشركة وشركة الإستراتيجي ، خلال التواجد المصرى الأول بمعرض IPS2018، الذي عقد أبريل 2018 في دبي، حفز الشركتين على تكليل الجهود والعمل على إبرام تحالف لدمج خبرات الكيانين والعمل على وضع آليات واستراتيجيات مدروسة لجذب الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية.

وأشار عبد الحليم ، الى أن اليات الدعاية للدعاية والاعلان لمعرض " IPS مصر" تشمل الصحف الرسمية والمجلات والاوت دور ، والتى تخطت بمفردها 7 ملايين جنيه وكذلك الرسائل الالكترونية ورسائل الهاتف المحمول والقنوات التلفيزيونية والراديو والسوشيال ميديا وغيرها ، مشيراً الى انه تم بدء الحملة الاعلانية من أول ديسمبر وتستمر حتى أخر يوم بالمعرض .

وشدد عبد الحليم ، على أن الشركة حددت آليات الدعاية بعد دراسة طويلة للسوق العقارى والطرق الأفضل والأقوى تأثيرا ، للوصول الى القاعدة المستهدفة من العملاء لافتا الى أن السوق المصرى قوى ويتمتع بطلب حقيقى وشركات تطوير كبرى تقدم منتجات مميزة ، موضحا أنه تم اختيار شعار للمعرض " اسكن فى 2019 " حيث يتواجد وحدات تسليم فورى وخلال 2019 و2020 بتسهيلات فى السداد تصل الى 8 سنوات .

وأِشاررئيس مجلس إدارة شركة MREC للخدمات العقارية المتكاملة ، الى أن المطورين العقاريين المشاركين هم من اختاروا توقيت المعرض مع بداية العام الجديد وحتى يتسنى لبعض الشركات الحصول على القرارات الوزراية لمشروعاتها الجديدة واطلاقها عبر المعرض حيث وضع التحالف المنظم شروطاً لانتقاء الشركات الجادة وهى سلامة أوراق المشروع وأن يتم الترويج بالبيع للمشروعات الحاصلة على القرارت الوزراية بينما يجوز الإعلان فقط دون البيع للمشروعات.