شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع وفد شركة "رانجيس" الفرنسية لبحث خطط الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع وفد شركة " رانجيس" الفرنسية"، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر في مجال إنشاء وإدارة المراكز اللوجستية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي توليها الحكومة لإنشاء مراكز لوجستية في مصر لما سيكون لها من فوائد كبيرة في تقليل أسعار السلع، خاصة من خلال تقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية والإدارة الجيدة لمخزون تلك السلع. وأضاف مدبولي أن وزير التموين أطلعه على المواقع المقترحة لإنشاء هذه المراكز، وأن الحكومة تسعى للتعاون مع الشركة الفرنسية، ليس فقط في مدينتي العبور والسادس من أكتوبر بل في أماكن أخرى إضافية، للاستفادة من القدرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال.

ومن جانبه، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ممثلي شركة "رانجيس" سيعقدون اجتماعاً اليوم مع وزير الزراعة لمناقشة تفاصيل الاستثمار في أسواق الخضر والفاكهة وغيرها، لافتاً إلى أن الشركة الفرنسية تعد أكبر شركة تجارة جملة في أوربا، وتغطي 25% من إجمالي الطلب في فرنسا، حيث تبلغ مساحة المراكز اللوجستية التي تديرها الشركة 600 فدان.

وأضاف:" نجهز لتوقيع مذكرتي تفاهم مع شركة "رانجيس"، تتعلق بإيفاد بعثة دعم فني لمدة 6 أشهر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم خدمة الدعم الفني في مجال أسواق الخضروات والفاكهة وإعداد دراسة حول الإمكانات المتاحة في مصر والوضع الذي نتطلع للوصول إليه. ورحب المصيلحي بما أبدته الشركة من استعداد للمشاركة في إدارة أسواق الجملة في مصر من خلال ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال

ومن ناحيته، أكد بينويت جاستير ، مدير المشروعات بالشركة الفرنسية على أهمية السوق المصرية على خريطة استثمارات الشركة المقبلة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الشركة تأمل في إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر في مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة. أما ممثل الوكالة الفرنسية فقد أعرب عن ترحيبه بالتعاون الفني مع الشركة في مشروعات مقبلة في مصر، وأن يتم تطوير التعاون في أسرع وقت لينتقل من مرحلة الدعم الفني إلى مرحلة إنشاء المشروعات وإدارتها.