شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين التعليم والصحة لإجراء المسح الطبي لفيروس( سى) لطلاب المدارس الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم أحمد صابر ، ىالمستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجتماع تنسيقى مع مسئولي الإعلام بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالمعهد القومى لتدريب الأطباء، بحضور الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، وذلك لعمل الترتيبات اللازمة لإجراء المسح الطبي لفيروس c ، المرحلة الأولى لطلاب المدارس الثانوية، يأتى هذا طبقا لتوجيهات السيد الرئيس بالقضاء على فيروس سى، تحت شعار حملة (مليون صحة).

وتضمن الاجتماع مجموعة من المحاور الأساسية التى تعمل على تسهيل إجراءات عملية المسح داخل المدارس الثانوية، ومنها تسهيل مهمة وزارة الصحة داخل المدارس، والمحافظة على خصوصية نتائج الفحوصات الطبية للطلاب، وتيسير مهمة الإعلام والصحافة لتوثيق إجراءات المسح الطبى بالمدارس، ودعوة أولياء الأمور للمشاركة لتوعية أبنائهم بأهمية الفحص، وكافة الترتيبات الأمنية اللازمة لتسهيل مهمة وزارة الصحة داخل المدارس، وآليات التصوير الإعلامى ،إذ أكد صابر أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لوزارة الصحة حرصا من الوزارة على صحة أبنائها الطلاب.

جدير بالذكر أن الحملة بدأت المرحلة الأولى بالمدارس فى 1 ديسمبر 2018 ، وتستهدف حملة 100 مليون صحة الكشف المبكر عن الإصابة بالالتهاب الكبدي ( فيروس سي ) و التقييم و العلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والكشف المبكر عن مرض السكري و ارتفاع ضغط الدم و السمنة ، و توجيه من يتم اكتشاف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف الوحدات و المستشفيات بالجمهورية لتصبح مصر خالية تماماً من فيروس سي و خفض عدد الوفيات الناتجة عن الأمراض الغير سارية والخدمات التي يتم تقديمها من خلال الحملة هي: التوعية الصحية للمواطنين تحليل فيروس سي تحليل لمرض السكر قياس ضغط الدم قياس الطول و الوزن و بالتالي تحديد كتلة الجسم.

وحضر اللقاء نفين حمودة ، مستشار الوزير للعلاقات الإستشارية، والدكتور أسامة منصور ، مدير مكتب المستشار الإعلامى لوزارة الصحة والمتحدث الرسمى لهيئة التدريب الإلزامي للأطباء، والاستاذ عبد الحميد محمود ، مسئول التواصل الإجتماعى بالوزارة.