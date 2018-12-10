شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه روض الفرج تحصل على شهادة "TSM الدولية" فى الإدارة الفنية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بحصول شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على شهادة " TSMالدولية" لمحطة مياه روض الفرج فى الإدارة الفنية المستدامة، مطالبا بضرورة الاستمرار فى تطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة، والصحة المهنية وجودة المياه، وتطبيق المعايير الدولية فى الإدارة الفنية المستدامة وتدريب الأيدى العاملة.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن محطة مياه روض الفرج حصلت على شهادة TSM الدولية بعد مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية العالمية، وتعتبر من محطات المياه الرئيسية على مستوى القاهرة، موضحاً أن الشركة تسعى للحصول على شهادة TSM الدولية لجميع المحطات خلال الفترة القادمة.



محطة مياة روض الفرج



مياه روض الفرج

وأضاف الشيمى أن محطة مياه روض الفرج التزمت بالشروط والصحة والسلامة المهنية والموارد البشرية، وجودة المياه المنتجة، وخفض استهلاك الطاقة، والمطهرات، وتقديم الخدمة المستدامة، وسلامة التشغيل والصيانة، وخبرات الأيدى العاملة بها واستخدام النظم التكنولوجية لمحطات المياه، وتطبيق الإجراءات الأساسية للتشغيل والصيانة، ووضع خطط الصيانة الدورية، وبرنامج الفحص الظاهرى الدورى للمعدات المستخدمة، واستخدام نتائج التحليل المعملية للتأكد من جودة منظومة إدارة مياه الشرب بالمحطة، وإعداد خطط الطوارئ المعتمدة من الحماية المدنية، وتدريب العاملين بالمحطة على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئة.

وأكد الشيمى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تسعى لتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى جميع القطاعات، بما يخدم المواطن، وحقه فى توفير كوب ماء نظيف، كما تسعى الشركة لإحداث طفرة كبيرة فى تكنولوجيا مراقبة المحطات عن بعد، أو من خلال غرف العمليات المخصصة للمراقبة، واستحداث أجهزة حديثة تستطيع التنبؤ بالأعطال قبل موعدها، مما يمكن الشركة من اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة المحطات، وعدم انقطاع الخدمة.