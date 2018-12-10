أمن قنا يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، من ضبط أطراف عائلتين وبحوزتهم بنادق آلية وذخائر كانوا بصدد استخدامها للتشاجر فيما بينهم.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، قد أكدت وجود نزاع بين عائلتين مقيمون بناحية السمطا قبلي بدائرة مركز شرطة دشنا على قطعة أرض زراعية بزمام نجع الدبيات، وإعداد طرفي النزاع وتجهيز أسلحة نارية وذخائر واعتزامهم التشاجر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد حملة مكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت طرفي النزاع، أسفرت جهودها عن ضبط 7 أفراد من العائلتين من بينهم 4 هاربين مطلوب ضبطهم على ذمة 3 قضايا "إطلاق أعيرة نارية"، وبحوزتهم 7 بنادق آلية و37 طلقة، واعترفوا بما أكدته التحريات.