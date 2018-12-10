بالصور.. وزير خارجية الإمارات يُقبل رأس الإمام الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، بمقر المشيخة بالدراسة، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته للقاهرة.
وحرص وزير خارجية الإمارات، على تقبيل رأس شيخ الأزهر، بعد وصوله وقبيل مغادرته مكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في لفتة إنسانية.
وسلم وزير خارجية الإمارات، شيخ الأزهر، دعوة رسمية من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، لزيارة الإمارات وحضور مؤتمر "حوار قادة الأديان من أجل الأخوة الإنسانية".
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