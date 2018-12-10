وزير الدفاع يلتقى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حالياً .

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون الأمنى وتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم العابرة للدول على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك بين البلدين .

من جانبها، أكدت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكي، على عمق العلاقات المصرية الأمريكية ومستوى التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة .