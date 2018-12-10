"فتوى الأزهر": المنازعة في النصوص الثابتة خروج على منهج أهل العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالهادي زارع، المشرف على لجنة الفتوى بالأزهر، إن المولى عز وجل اختص بنفسه التشريعات القطعية الثبوت والدلالة، وليس لأحد أن يغير فيها.

ووأضاف "عبدالهادي"- خلال كلمته في الملتقى الأول لهيئة كبار العلماء، الاثنين، "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغي"، بقاعة الإمام محمد عبده بفرع جامعة الأزهر بالدراسة، أن المولى عز وجل فوض البشر في النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة، وأجاز لهم الاجتهاد فيها، مشدداً على أن قضية الميراث من الأمور القطعية الثبوت والدلالة التى اختص الله لنفسه التشريع فيها.

وأشار المشرف على لجنة الفتوى بالأزهر، إلى أن الله تعالى أنذر من يتعدى حدوده في حديثه عن المواريث، كاشفا أن من ينازع الله في هذا النص الثابت، وضع نفسه فى إشكالية وخرج عن منهج أهل العلم.

ولفت إلى أن هناك نصوص ظنيه الدلالة، فوض الله أصحاب المدارك الفقهية، أن ياخذوا منها ما يوسع على المسلمين فى كل زمان وفقا لمقاصد الشرعى والأحوال العامة.