"عبدالدايم" يفتتح "قصر دسوق": الثقافة أحد محاور الأمن القومي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، قصر ثقافة دسوق بعد تطويره وإعادة تأهيله، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة .

وأكدت "عبدالدايم"، في كلمتها، أن الثقافة أحد محاور الأمن القومي المصري، ولذلك تحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالفكر والابداع باعتبارهما ركيزة وقاعدة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.

وقالت عبدالدايم: "ترتكز استراتيجية الثقافة المصرية الهادفة إلى بناء الانسان والمجتمع على محورين أولهما تطوير المحتوى الفني والفكري المقدم للجمهور الى جانب تحديث بنية المنشآت الثقافية التي تعد مواقع مضيئة بمشاعل الوعى والتنوير متخذة من إعادة تشغيل المركز الثقافي بطنطا وقصر ثقافة شرم الشيخ وقصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر نماذجاً من أرض الواقع".

وقال محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح القصر يساهم في محاربة الافكار المتطرفة لأن الثقافة هي القوة الناعمة ووسيلة الارتقاء بالسلوك المجتمعي وأحد وسائل تحقيق الأهداف والتطلعات لمستقبل مشرق. وأضاف: "قصر ثقافة دسوق منارة تضم مختلف ألوان الابداع ومركزا لتبنى المواهب الواعدة من أبناء المحافظة".