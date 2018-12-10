"فتوى الأزهر": محاولات تفكيك علاقة السنة بالقرآن هدم للجانب العملي لكتاب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالهادي زارع، المشرف على لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن "الأونة الأخيرة شهدت مشاغبات على الشريعة الإسلامية، والأزهر الشريف كأنه هو الذي يُشرع ويُحدد الأحكام".

وأضاف خلال كلمته في الملتقى الأول لهيئة كبار العلماء "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير" التي عقدت اليوم الإثنين، بقاعة الإمام محمد عبده بفرع جامعة الأزهر بالدراسة، أن "من يحاول أن يفكك علاقة السنة بالقرآن، يريد أن يهدم الجانب العملي لكتاب لله عز وجل، والإنصاف يقتضي التنبيه على أن الشريعة الإسلامية خاتمة، ومتحركة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

وأشار إلى أن منهج الشريعة الإسلامية، يقوم على الاتباع والمولى عز وجل قال في كتابه الكريم "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون".