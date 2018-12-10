"الأعلى للإعلام": تحويل مركز تدريب الأفارقة إلى "أكاديمية".. والتفاصيل قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أحمد سليم، عن تطوير مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بالهيئة الوطنية للإعلام وتحويله إلى الأكاديمية الأفريقية لعلوم الإتصال والإعلام بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأضاف سليم، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه سيعلن تفاصيل الأكاديمية قريبًا، لافتًا إلى أن المجلس نسق مع وزارة التخطيط بشأن تحويل المركز و وضع الهيكل التدريبي للأكاديمية وبرنامج التدريب ومجلس الأمناء الذى سيتشكل من 9 أعضاء 4 منهم من الدول الأفريقية نصفهم من الناطقين باللغة الإنجليزية والنصف الأخر من الناطقين باللغة الفرنسية والخمسة المتبقين مصريين، ويكون المجلس الجهة المنظمة.

وأضاف سليم، أن "الأكاديمية سيزيد عدد المشاركين فيها وستكون حافزًا للمتدربين"، موضحا أن "فكرة الأكاديمية جاءت بعد قرار المغرب بالقيام بالشيئ نفسه لكنها لديها تمويل كبير، وتوفر 4 أسابيع للتدريب بدلا من 3 إضافة إلى الجانب الترفيهي مما يدفع المتدربين لتفضيل المشاركة هناك".

وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت اختلافا في التدريب المقدم من قبل المركز من خلال زيادة عدد الأسابيع من 3 لـ6 أسابيع، وتغيير في أسلوب التدريب ليكون مكتوب ونسخة منه في أسطونات مدمجة، وتوفير زيارة الأماكن الترفيهية، إضافة إلى زيارتهم لشيخ الأزهر وبابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والبعض منهم استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن عدد المتدربين بمركز التدريب الحالي ارتفع لـ3200 حتى الآن ويقدم 8 دورات كل عام بمشاركة 25 لـ 35 دولة أفريقية بواقع اثنين من كل دولة كل عام موزعين ما بين مقدمي نشرات ومذيعي برامج ومخرجين ودورتين للصحفيين وذلك إما باللغتين الفرنسية أو الأنجليزية، مشيرا إلى أنه يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية ويخصص له مبلغ 10 مليون جنيه سنويا تتكقل بتذاكر الطيران والإقامة وزيارة بعض الأماكن الترفيهية.

ولفت إلى "التواصل مع الذين خضعوا للتدريب خلال السنوات الماضية والذين وصلوا لمناصب قيادية ومنهم من أصبحوا وزراء إعلام في بلادهم حيث تم لقاء العام الماضي ضم 28 من المتدربين القدامي، وكذلك عمل صفحة رسمية وموقع لمتابعة المتدربين"، مضيفا أنه يطمح أن يرتفع عدد المشاركين سنويا من 204 لـ300 فى السنة إلى 600 متدرب خلال الفترة القادمة.

وعن تسليط الضوء على أفريقيا في الإعلام المصري، أوضح الأمين العام، أن الفترة الحالية تم التواصل مع القنوات الخاصة لعمل برامج أسبوعية من إفريقيا نفسها وليست عن افريقيا كما يجرى حاليا ويتم التواصل مع الدول الافريقية عبر المجلس، كما أن التليفزيون المصري لديه 3 برامج أسبوعية ثابتة عن افريقيا فى قناة النيل الدولية والنيل للأخبار والفضائية المصرية، لافتا إلى وجود 64 إذاعة موجهة لإفريقيا تبث باللغات المحلية لكنها تواجه مشكلات فنية بالنسبة للإرسال.