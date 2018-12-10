أخبار مصر | "الوطنية للصحافة": صالة عرض موحدة للمؤسسات القومية بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للصحافة": صالة عرض موحدة للمؤسسات القومية بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن الموافقة على إقامة صالة عرض موحدة باسمها لجميع المؤسسات الصحفية القومية بمعرض الكتاب، وذلك ليتم عرض إصدارات المؤسسات في جناح واحد، وتقديم خصم يتراوح ما بين 20% إلى 50% على جميع إصدارات المؤسسات الصحفية.

كما وافقت الهيئة على إقامة ندوات وأمسيات ثقافية تشترك فيها المؤسسات الصحفية القومية، وذلك للمساهمة في مناقشة مختلف القضايا التي تهم الإعلام المصري، بالإضافة إلى إقامة ندوات متخصصة حول مستقبل الصحافة الورقية والرقمية وبثها مباشرة على شاشات التليفزيون المصري.

وأكدت الهيئة نيتها إنشاء قسم داخل الجناح المخصص بمعرض الكتاب لعرض الطبعات الشعبية والكتب الثقافية والتراثية التي ساهمت في تشكيل الوعي العام، وإنشاء قسم خاص لعرض الكتب والدوريات الأجنبية بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى إصدارات مراكز الدراسات والكتب العلمية.

وجدير بالذكر أن للمؤسسات الصحفية القومية لها دور كبير في توفير كتب من توكيلات ست دول عربية لتوفير الثقافات المختلفة طوال العام وليس فترة المعرض فقط، والعمل على دعم وتقوية روابط الثقافة بين البلدان العربية المختلفة.