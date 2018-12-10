أخبار مصر | الموافقة على على مشروع قانون المحال التجارية من حيث المبدأ.. ننشر تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموافقة على على مشروع قانون المحال التجارية من حيث المبدأ.. ننشر تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على مشروع قانون المحال التجارية من حيث المبدأ، ومناقشة أزمة مشكلات الحذف العشوائي والتعديلات على البطاقات التموينية.

"الخليج 365" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

رئيس البرلمان يحذر الحكومة

في بداية الجلسة العامة، حذر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الوزراء من تكرار مسألة عدم حضور جلسات المجلس، قائلا:"استثناء وزير التنمية المحلية من هذه القاعدة خلال مناقشة مشروع قانون المحال التجارية اليوم نظرًا لتواجده خارج القاهرة".

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية، فى طريقه للعودة من شرم الشيخ حاليًا وأنه يتواجد فى الجلسة اللواء على عبد المولى مستشار وزير التنمية المحلية، وكذلك يتواجد نائب وزير الإسكان، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية، والمستشار أحمد حسين من قطاع التشريع بوزارة العدل.

الموافقة على على مشروع قانون المحال التجارية من حيث المبدأ

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

ويستثنى مشروع قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهي، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.

ماذا قال "عبدالعال" عن قانون المحال التجارية؟

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المحال التجارية له أهمية عظمى وسيعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن مسألة استصدار التراخيص.

ووجه "عبد العال"، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المجهود التى بذلته فى مناقشة وإعداد هذا القانون وإخراجه فى صورته النهائية المعروضة على المجلس.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هذا التشريع جاء إلى لجنة الإدارة المحلية من الحكومة يعدل قانون المحال العامة، وعندما ناقشته اللجنة فى الجلسات الأولى وجدنا من قطاعات متعددة تمثل الحكومة أن هناك عدم توافق بين ممثلي الحكومة، وكانت سابقة تحسب للبرلمان، أن الحكومة طلبت تشكيل لجنة من النواب وممثلي الحكومة للنظر فى إعداد مشروع قانون جديد ينظم المحال، وهذا ما أعتبره أقصى درجات الاتساق بين السلطات، والحكومة كانت عندها درجة عالية جدا من الرشد والتدبر عند إعداد التشريع".

متحدث البرلمان يشن هجومًا حادًا على الحكومة

ووجه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة بسبب عدم استعدادها لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار، قائلا: "للأسف مصر الدولة الكبيرة والقوية وقعت فى" شبر مية" الأسبوع الماضى نتيجة هطول بعض الأمطار غير الكثيفة".

"برلمانية" تهاجم وزير التموين: "الداخل عندك مفقود والخارج مولود"

كما شنت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، هجومًا حادًا على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن أزمة مشكلات الحذف العشوائي والتعديلات على البطاقات التموينية، قائلة: "يا فندم من لا يرحم لا يُرْحَم، والوزارة عندك الداخل فيها مفقود والخارج مولود".

وقالت المنشاوي: "الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سبق وقال أمام البرلمان في تصريحاتٍ سابقة، إنه خلال عهده لن يكون هناك فقير في مصر، وأنا الآن أرد عليه وأؤكد أنه بسبب مشكلات بطاقات التموين.. أصبحت مصر مليئة بالفقراء".

"عبدالعال" يهنئ النائب سعد الجمال

وتوجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للواء سعد الجمال لتوليه منصب نائب رئيس البرلمان العربي بالانتخاب، وتمنى له التوفيق، كما توجه بالشكر لأعضاء البرلمان العربي من النواب المصريين الذين ساندوا الجمال في انتخابات البرلمان العربي.

وأوضح اللواء سعد الجمال، أنه كان هناك بعض المحاولات للوقيعة فى هذه الانتخابات، إلا أن عبد العال رد عليه قائلا: "متزعلش إحنا دايما بنتصرف تصرفات الكبار".

رهان بين رئيس البرلمان و"نائب"

كما طالب النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، بإسناد تراخيص المحال التجارية لوزارة الإسكان، بدلا من المحليات، متهما الأخيرة بالفساد، وعدم صلاحياتها لإصدار التراخيص.

ووجه طعيمة حديثه للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قائلا: "أراهنك سيادة الرئيس إذا انصلح حال المحليات.. ستظل كما هي تعمل بعشوائية، وسيظل الفساد منتشرا بها".

رفع الجلسة

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، مُعلنا عودة الانعقاد بجلسة غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا.