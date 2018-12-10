أخبار مصر | ‏توقيع وثيقة التأمين على الحياة ضد الحوادث للعاملين بهيئة الإسعاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏توقيع وثيقة التأمين على الحياة ضد الحوادث للعاملين بهيئة الإسعاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت هيئة الإسعاف، على وثيقة التأمين علي الحياة ضد الحوادث، للعاملين بالهيئة، اعتباراً من 1/12/2018 ولمدة عام قابلة للتجديد.

ويستفيد موظفو هيئة الإسعاف المصرية من تلك الوثيقة في الحالات التالية :

* الوفاة أثناء العمل نتيجة حادث.

* العجز الكلي المستديم.

* العجز الجزئي المستديم والمؤقت .

وتغطي تلك الوثيقة الحادث سواء كان عاديا أو نتيجة اعمال إرهابية، وقيمة التعويض عن الحادث العادي مأئة ألف جنية للفرد، وقيمة التعويض عن الحادث الإرهابي ستمائة ألف جنية للفرد .

وثيقة الحوادث الشخصية ضد مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى والجزئى المستديم والمؤقت.

وتم التأمين على 17 ألف عامل بالهيئة منهم 15 ألف مسعف وسائق و2000 إدارى وتشمل التغطيات صرف التعويضًات فى حالة الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم ونسبة من المبلغ فى حالة العجز الجزئى وفقًا لتقرير طبى من جهة طبية حكومية.