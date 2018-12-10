أخبار مصر | عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالجيزة: توزيع 4 آلاف شنطة على أهالي إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالجيزة: توزيع 4 آلاف شنطة على أهالي إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو القطامي عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القطامى الخيرية، أن حملة طرق الأبواب بأحياء إمبابة بمحافظة الجيزة والتى تم من خلالها توزيع 4 ألاف شنطة تحتوى على مواد غذائية وهدايا تحتاجها الأسرة المصرية حققت أهدافها وسيتم تكرارها كل فترة بعد تحديد الأسماء المستحقة.

وأضاف القطامي، في بيان له، أن حملة طرق الأبواب استطاعت الوصول الى الكثير من المواطنين الذين يحتاجون المساعدة بشكل عاجل وهم بحاجة ماسة لمساعدة المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية التى تعتبر أحد أذرع الحكومة.

وأشار إلى أن مساندة المجتمع المدنى لخطط الحكومة أمر ضرورى وهام وأن الحكومة بمفردها لن تتكمن من تحقيق مطالب جميع المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها.

وشدد القطامي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه حرص كبير على مساندة محدودى الدخل وأن مشروع تكافل وكرامة الذى طلب الرئيس تنفيذه من وزارة التضامن الاجتماعى قدم مساعدات حقيقية للكثير من الاسر التى تحتاج مساندة الحكومة وأن الرئيس السيسى حريص على متابعة هؤلاء بشكل مستمر.