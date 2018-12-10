أخبار مصر | علاء عابد ومحمد فايق وسفير الاتحاد الأوروبي يشاركون في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد ومحمد فايق وسفير الاتحاد الأوروبي يشاركون في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، مع سفير الاتحاد الأوربي والسفراء الأوربيين والوزير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في الاحتفال بذكري الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأكد النائب علاء عابد فى كلمته أمام الحاضرين، أن مصر تراعي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطنين والحق في الحياة للشعب المصري وتعتبر حقوق الانسان فى السكن والصحه والثقافه من هم أهم الحقوق لجميع المواطنين، مُشيدًا بدور صقور الجيش والشرطة فى ظاهره الاٍرهاب الذى تحاربه مصر نيابة عن العالم كله.

وقال "عابد"، إن مجلس النواب أصدر العديد من القوانين التي تؤسس للعدالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مُشيرًا إلى حرص مصر على التعاون الحقيقى والصادق مع جميع الدول الصديقة من أجل تبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان خاصة أن قضية حقوق الانسان فى خاصة الامن والسلام والاستقرار داخل مصر وخارجها تحظى باكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية.