أخبار مصر | "عبدالعال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين. ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون المحال العامة من حيث المبدأ، ومناقشة 12 مادة وافق على 10 منها وتم حذف مادتين، وتم إقرار مواد الإصدار وإرجاء مادة واحدة منها، وسيتم استكمال مناقشة باقى مواد القانون فى جلسة غدًا الثلاثاء.

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