شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة إصدار قرارات جديدة بشأن أسعار بنزين 95 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 11 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، الاثنين، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسير البحري التاسع عشر عند الحدود البحرية شمال قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان مقتضب اليوم، إصابة 11 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الحراك البحري الـ 19 شمال قطاع غزة. وأوضح إصابة مسعف بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال أثناء قمعها المتظاهرين السلميين على شاطئ بحر شمال قطاع غزة. ومن ناحية أخرى، قال ماهر مزهر عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، القيادي في الجبهة الشعبية- في كلمته خلال المسيرة- إن المقاومة ومسيرات العودة مستمرة رغم الرهان على إسقاطها، وذلك حتى تحقيق أهدافها، مشددا على ضرورة إتمام المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني.

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