شكرا لقرائتكم خبر عن الروس يواصلون التفتيش على الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات أن الجهات الأمنية المختصة في المطارات المصرية، خاصة في شرم الشيخ والغردقة، فتحت كافة الأبواب أمام المفتشين الروس، الذين يواصلون أعمالهم بالمطارين السياحيين، تمهيدا لعودة الطيران العارض الروسي للغردقة وشرم.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يصل إلى البلاد عدد من الرحلات في احتفالات رأس السنة والكريسماس، وأن هذه الرحلات ستكون بداية العودة الروسية لمصر.

وأوضحت أن الجانب الروسي لاقى انتقادات كبيرة من جانب السياح الراغبين في قضاء أجازاتهم بمصر، حيث طالبوا بضرورة فتح الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو والمدن السياحية المصرية، التي تتصف بملائمتها لاقتصاديات السائح الروسي.

كما أوضح المصادر أن الوفديين الأمنىين الروسيين، يواصلان التفتيش على الإجراءات الأمنية المتبعة داخل صالات السفر والوصول بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، والمقرر أن تستمر أعمال التفتيش حتى 16 من ديسمبر الجاري، وذلك لتحديد مدى جاهزية استئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للغردقة.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، ترحيبها بعودة السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية، قائلة: «الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية وصلت لمعدلات متميزة، تم ترجمتها في إشادات من وفود أمنية أمريكية وبريطانية».

وقالت المصادر، إن روسيا أرسلت حوالي 12 وفدًا على مدار عامين، لمتابعة الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية (القاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة)، موضحة أن مصر نفذت كل طلبات الجانب الروسي، وعلى أتم الاستعداد لاستقبالهم في الوقت الذي يرونه مناسبا، خاصة أن قرار العودة يرجع إلى روسيا.

يذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا توقفت في نوفمبر 2015 بعد حادث تحطم الطائرة الروسية، وبعد مباحثات بين البلدين عادت الحركة الجوية بين موسكو والقاهرة في 12 أبريل لكنها لم تعد للمقاصد السياحية.