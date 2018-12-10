شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان البرلمان» تطالب «مياه الشرب» بموافاتها بالمشروعات المتوقف تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب علاء والي، موافاة اللجنة بتقرير رسمي من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن الموقف النهائي والراهن للمشروعات المتوقفة والمدرجة بخطة الموازنة ولم تنفذ حتى الآن، لسرعة الانتهاء منها، مع ضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء منها، وكذلك الإجراءات التمهيدية لبدء المشروعات المدرجة بالخطة، بالإضافة لضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة حتى تتمكن الشركة القابضة لمياه الشرب والشركات التابعة لها من تنفيذ الإحلالات الضرورية للشبكات المتهالكة.

وطالب علاء والي رئيس اللجنة بتوضيح موقف شركة مختار إبراهيم للمقاولات والمسند إليها عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمتعثرة، الأمر الذي أدى إلى تأخير تسليم عدد كبير من المشروعات على مستوى الجمهورية.

عقب أسامة حربي مستسار وزير الإسكان، أنه تم التراجع عن غلق الشركة لأن بها عدد كبير من الموظفين، وتقوم الوزارة حاليا بصرف مستحقات الشركة لصالح المشروعات المتاخرة، وأن الوزرة اتخذت قرار بسحب جميع المشروعات من شركة مختار إبراهيم والتي أخرت تسليم كل مشروعاتها نظرا للمشاكل التي حدثت بالشركة والجميع يعلمها، ولكن الوزارة تراجعت عن هذا القرار لأن الشركة لها بعد اجتماعي وبها عدد من الموظفين والأسر ولا يمكن التضحية بهم بهذا الشكل وتم سداد الاستحقاقات المالية لمختار ابراهيم بالملايين جميعها يذهب للبنوك نظرا للحجز عليها، ولا تأخذ شركة مختار ابراهيم سوى الفتات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب صلاح شوقي عقيل، بشأن موقف مشروعات الصرف الصحي بقرى الوحدة المحلية للربانية المعلق ومشطا التابعين لمركز طما محافظة سوهاج، والثاني مقدم من النائب عاطف عبدالجواد، بشأن غرق قريتي (أهــوه ــ باروط) بالمياه الجوفية منذ 9 سنوات، والثالث مقدم النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن استكمال الجزء المتبقي من محطة مياه الشرب والصرف الصحي، بأشمنت الجديدة ــ بني سويف، والأخير مقدم من النائب بدوي قرني معوض مشرف، بشأن توفير الاعتماد المالي وسرعة البدء في استكمال تطوير محطتي مياه شرب مدينة الواسطى (الغربية- الشرقية) بمحافظة بني سويف واستكمال تطوير محطة أشمنت الجديدة بمحافظة بني سويف والمدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة.