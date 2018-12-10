شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على 7 شائعات أبرزها «الثوم المسرطن» و«زيادة أجور بعض الأئمة» (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الاثنين، «انفوجراف» لتوضيح الحقائق والرد على ما يثار من شائعات. ونفى المركز 7 شائعات أبرزها مت تردد عن تأخر وصول شحنات القمح المستورد نتيجة لعدم قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار الاعتمادات «المستندية» لـ16 شحنة قمح بكمية 945 ألف طن بسبب تأخر السداد، وما تردد عن تداول ثوم «مسرطن» بالأسواق يحتوي على مواد كيمائية شديدة الخطورة تضر بالصحة، فضلا عن زيادة أجور بعض الأئمة دون غيرهم في يناير المقبل.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على 7 شائعات أبرزها «الثوم المسرطن» و«زيادة أجور بعض الأئمة» (انفوجراف) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .